L’Union et Teddy Teuma reboostés après la victoire face à Genk : "C’est une victoire très importante pour le moral"

C’est un Teddy Teuma heureux qui s’est présenté au micro de la Pro League après la victoire de l’Union sur le terrain de Genk (1-2) ce dimanche dans le cadre de la 29e journée de Pro League.

"C’est une victoire très importante pour le moral, pour la suite et pour le classement" explique le capitaine unioniste, qui voit ses couleurs revenir à 5 points du leader au classement général. "Tout va se jouer dans les PO. On le sait d’expérience depuis l’an passé. Le but est de rester dans le bon wagon et on sait que cela va se jouer sur la fin."

D’un point de vue personnel, Teddy Teuma revient après une petite blessure, qui l’avait empêché de jouer en Europa League. "Ça va un peu mieux. Le plan était de ne pas se cramer pour jeudi" explique le Français.

Cette victoire face à Genk intervient 3 jours après le partage des Saint-Gillois à Berlin. Un déplacement en Europa League qui s’est éternisé, les Unionistes n’ayant pu décoller de l’aéroport jeudi mais vendredi. "Enchaîner les matches ce n’est pas facile. Alors quand un trajet se complique… On a montré que malgré la fatigue, on a su faire face à cette équipe de Genk."