L’Union et l’Antwerp, quand deux anciens rêvent de titre

S’il ne faut, certes, pas oublier Genk dans la course au titre, le duel entre l’Antwerp et L’Union peut sembler d’une autre ère. Les deux clubs n’ont plus remporté le moindre titre dans la plus haute division de notre championnat depuis plus de 66 ans (1957 pour l’Antwerp/1935 pour l’Union). Un titre qui aurait pu être inespéré il y a à peine 10 ans, comme quoi les choses peuvent aller très vite en football.

Certes, l’Union est plus jeune, mais le matricule 10 est nettement plus titré que l’Antwerp. Grâce à une très belle période dans les premières années du club, les jaunes et bleus comptent 11 titres de champion de Belgique contre 4 pour l’Antwerp. Une donnée marquante est que les Unionistes ont décroché leur dernier titre 12 ans avant le premier sacre anderlechtois, qui avec ses 34 titres est le club plus titré du championnat.