L’Union domine l’Antwerp et consolide sa deuxième place

La première occasion est Unioniste mais le tir de Victor Boniface passe au-dessus du but anversois peu après les dix minutes de jeu. Quelques instants plus tard, Michel-Ange Balikwisha tente également sa chance mais Anthony Moris capte facilement le ballon.

La plus grande opportunité arrive à la vingtième minute de jeu mais Dante Vanzeir galvaude un contre bruxellois. Le numéro 13 unioniste se rattrape parfaitement un quart d’heure plus tard en mettant le cuir au fond des filets au terme d’une action confuse.

En deuxième période, le Matricule 1 s’empare du ballon mais laisse des espaces derrière. Lancé en profondeur, Vanzeir pousse le ballon trop loin et manque le 2-0.

L’Union connaît ensuite quelques frayeurs mais Moris sauve à nouveau les Saint-Gillois après une frappe au sol d’Arbnor Muja. Presque dans la foulée, Jean Butez sauve les hommes de Mark van Bommel.

A un quart d’heure du terme, les troupes de Karel Geraerts obtiennent un penalty après une faute de main de Vincent Janssen. De retour après son match de suspension contre Anderlecht, Teddy Teuma met les Bruxellois à l’abri.

Complètement sonnés par ce but, les Anversois ne parviennent plus à amener le danger et voient l’Union gérer tranquillement les débats en fin de rencontre.

Grâce à cette quatrième victoire de rang, les vice-champions de Belgique se rapprochent à sept points du leader genkois et laissent leur rival du jour à six unités.