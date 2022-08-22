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Ukraine - Україна

Об’єднання українок в Бельгії | L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique

il y a 36 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

За останніх півроку було створено багато нових організацій та ініціатив для українців в Бельгії. Сьогодні ми говоримо про організацію, а точніше об’єднання, яке існує з 1946 року, та носить назву “Об’єднання українок в Бельгії”. Ми запросили Катерину, яка проживає вже 17 років в Бельгії, та є віце-президентом бельгійського філіалу, вона погодилась більш детально розповісти про це об’єднання.

“Мене звати Катерина, я віце-президент бельгійського філіалу “Об’єднання українок в Бельгії”, наразі  я вже 17 років проживаю в Бельгії, я приїхала 2005-му році, зараз я працюю в мене є маленька дитина, чоловік, так що, можна сказати, що я вже чудово інтегрована.

“Об’єднання українок в Бельгії”, існує з 1946 р. та було створено українськими жінками які хотіли знайти якісь спільні інтереси, в більшості це були дружини, чоловіки яких, працювали на шахтах. Завданням нашого об’єднання було підтримувати наші традиції та культуру, але з 2014 року наша місія змінилась, ми почали збирати кошти для наших військових.

У нас є три філіали, один в Брюселі, других в Льєжі та третій в Антверпені. Кожного року ми проводимо три великих івенти. Перший на Новий рік та Різдво, другий на Пасху, та останній великий івент на День незалежності. Заходи проводяться вже багато років, і кожних охочій може завітати.”

Повне інтерв'ю з Катериною, ви можете прослухати на нашому онлайн-радіо на платформі DAB+.
Знайти, долучитися, чи просто познайомитись з “Об’єднанням українок в Бельгії”, ви можете за посиланням на їхній сайт та сторінкою на Facebook

Події ОУБ | o-u-b 

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Au cours des six derniers mois, de nombreuses organisations et initiatives pour les Ukrainiens ont été créées. Aujourd'hui, nous parlons d'une organisation, ou plutôt d'une association qui existe depuis 1946. Elle s'appelle "L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique".

Pour nous en parler en studio : Kateryna Zgadzay, la vice-présidente de la branche belge de l’association, qui vit en Belgique depuis 17 ans.

"Je m'appelle Kateryna, je suis arrivée en Belgique en 2005. Je travaille, j'ai un enfant, un mari belge donc on peut dire que je suis parfaitement intégrée.

L'"Union des femmes ukrainiennes de Belgique" existe depuis 1946 et a été créée par des femmes ukrainiennes qui souhaitaient trouver des intérêts communs. La plupart d'entre elles étaient à l’époque des épouses dont les maris travaillaient dans les mines. La tâche de notre association était de soutenir nos traditions et notre culture, mais depuis 2014, notre mission a changé, nous avons commencé à collecter des fonds pour nos militaires.

Nous avons trois succursales, une à Bruxelles, la seconde à Liège et la troisième à Anvers. Chaque année, nous organisons trois grands événements. Le premier à Noël et au Nouvel An, le second à Pâques et le dernier grand événement le jour anniversaire de l'Indépendance de l’Ukraine, le 24 août. Ce sont des événements qui ont lieu depuis de nombreuses années et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir."

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Kateryna sur RTBF Ukraine.

Vous pouvez trouver, adhérer ou simplement faire connaissance avec "l'Union des Femmes Ukrainiennes de Belgique" via leur site internet ou leur page Facebook.

 

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