Об’єднання українок в Бельгії | L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique

Au cours des six derniers mois, de nombreuses organisations et initiatives pour les Ukrainiens ont été créées. Aujourd'hui, nous parlons d'une organisation, ou plutôt d'une association qui existe depuis 1946. Elle s'appelle "L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique".

Pour nous en parler en studio : Kateryna Zgadzay, la vice-présidente de la branche belge de l’association, qui vit en Belgique depuis 17 ans.

"Je m'appelle Kateryna, je suis arrivée en Belgique en 2005. Je travaille, j'ai un enfant, un mari belge donc on peut dire que je suis parfaitement intégrée.

L'"Union des femmes ukrainiennes de Belgique" existe depuis 1946 et a été créée par des femmes ukrainiennes qui souhaitaient trouver des intérêts communs. La plupart d'entre elles étaient à l’époque des épouses dont les maris travaillaient dans les mines. La tâche de notre association était de soutenir nos traditions et notre culture, mais depuis 2014, notre mission a changé, nous avons commencé à collecter des fonds pour nos militaires.

Nous avons trois succursales, une à Bruxelles, la seconde à Liège et la troisième à Anvers. Chaque année, nous organisons trois grands événements. Le premier à Noël et au Nouvel An, le second à Pâques et le dernier grand événement le jour anniversaire de l'Indépendance de l’Ukraine, le 24 août. Ce sont des événements qui ont lieu depuis de nombreuses années et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir."

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Kateryna sur RTBF Ukraine.

Vous pouvez trouver, adhérer ou simplement faire connaissance avec "l'Union des Femmes Ukrainiennes de Belgique" via leur site internet ou leur page Facebook.