Об’єднання українок в Бельгії | L'Union des femmes ukrainiennes de Belgique

За останніх півроку було створено багато нових організацій та ініціатив для українців в Бельгії. Сьогодні ми говоримо про організацію, а точніше об’єднання, яке існує з 1946 року, та носить назву “Об’єднання українок в Бельгії”. Ми запросили Катерину, яка проживає вже 17 років в Бельгії, та є віце-президентом бельгійського філіалу, вона погодилась більш детально розповісти про це об’єднання.

“Мене звати Катерина, я віце-президент бельгійського філіалу “Об’єднання українок в Бельгії”, наразі я вже 17 років проживаю в Бельгії, я приїхала 2005-му році, зараз я працюю в мене є маленька дитина, чоловік, так що, можна сказати, що я вже чудово інтегрована.

“Об’єднання українок в Бельгії”, існує з 1946 р. та було створено українськими жінками які хотіли знайти якісь спільні інтереси, в більшості це були дружини, чоловіки яких, працювали на шахтах. Завданням нашого об’єднання було підтримувати наші традиції та культуру, але з 2014 року наша місія змінилась, ми почали збирати кошти для наших військових.

У нас є три філіали, один в Брюселі, других в Льєжі та третій в Антверпені. Кожного року ми проводимо три великих івенти. Перший на Новий рік та Різдво, другий на Пасху, та останній великий івент на День незалежності. Заходи проводяться вже багато років, і кожних охочій може завітати.”

Повне інтерв'ю з Катериною, ви можете прослухати на нашому онлайн-радіо на платформі DAB+.

Знайти, долучитися, чи просто познайомитись з “Об’єднанням українок в Бельгії”, ви можете за посиланням на їхній сайт та сторінкою на Facebook:

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