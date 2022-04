"L’Union, c’est la famille": à la découverte d’un public atypique, entre esprit brusseleir et nouvelle vague bobo

Respect de l’adversaire, pas d’insulte en tribune, pas de bagarre, positionnement antifasciste : l’Union saint-gilloise a sans doute le public le plus atypique de Belgique. Depuis quelques années, avec le succès, le public s’élargit. Au risque de faire vaciller des valeurs ancrées dans les travées du parc Duden depuis des décennies ?

"Les groupes de supporters comme les Union Bhoys entourent et cadrent les jeunes qui arrivent", rétorque Philippe Canion, habitué de la butte depuis plus de 50 ans. "Dans nos tribunes, on ne veut pas d’insultes, pas de cris de singe quand un joueur black touche le ballon, comme on entend dans certains stades. L’autre jour, un gamin l’a fait. Je me suis retourné, je lui ai dit que ça ne se faisait pas ici et qu’il pouvait s’en aller si ça ne lui plaisait pas. Il s’est calmé, puis m’a tapé sur l’épaule et s’est excusé."

Les déplacements, c’est à l’image de ce qu’on vivait avant

"On ne reconnaît plus forcément tout le monde en tribune", enchaîne Kostas Péricaud, l’un des deux supporters à lancer les chants lors des matchs. "C’est parfois un peu impersonnel, cela peut être un peu dérangeant quand on a vécu d’autres choses avant et qu’on reste dans une espèce de nostalgie pas super positive. Moi, je ne dis pas que c’était mieux avant. Je dis que c’était différent."

Membre active des Bhoys, Natacha Dantinne abonde dans ce sens : "c’est là que les déplacements sont importants. On retrouve l’ambiance familiale, cette énergie très particulière. On rencontre des gens beaucoup plus facilement. Les déplacements, c’est à l’image de ce qu’on vivait avant."

"Certains sont nostalgiques", confirme pour sa part Robert Derissen, alias Bob, un pilier de la tribune est."C’est vrai qu’on a vécu des moments terribles. C’est chouette d’aller à 50 supporters à Hamoir un samedi soir de novembre sous la pluie. Il faut être un peu fêlé, mais c’est super. Tu vois le vrai foot."