L'Union Berlin bat Dortmund avec ses Belges et reste en tête, le Bayern gagne mais reste dauphin

Car l'Union Berlin, tube de la fin de l'été, s'est transformé en cette mi-octobre en tube de l'automne.

"Immer weiter ganz nach vorn. Immer weiter mit Eisern Union" ("Toujours avancer vers le sommet, toujours avancer avec l'Eisern Union"): depuis dix journées, les joueurs de l'Union Berlin s'appliquent à mettre en actes les paroles de l'hymne du club, interprété par la chanteuse emblématique de l'ex-Allemagne de l'Est, Nina Hagen.

Dimanche, en l'espace d'un petit quart d'heure, ils ont mis au supplice le Borussia Dortmund avec un pressing d'une remarquable efficacité.

A la 9e minute, Raphaël Guerreiro a été obligé de remettre en retrait sur Gregor Kobel. Mais le pied droit du gardien de Dortmund a glissé et Janik Haberer n'avait plus qu'à pousser la balle dans le but vide pour l'ouverture du score.

Treize minutes plus tard, encore une fois, le pressing berlinois a perturbé Jude Bellingham. Le Hongrois Andras Schäfer a récupéré la balle, pour décaler sur Sheraldo Becker, puis Jordan Siebatcheu, en appui, a remis sur Haberer qui a inscrit un doublé.

Meilleure défense de Bundesliga avec six buts encaissés seulement, les joueurs du Suisse Urs Fischer ont ensuite tenu, notamment grâce à deux arrêts de leur gardien danois Frederik Rönnow, devant Marco Reus, de retour de blessure, et Youssoufa Moukoko (78e et 83e).

Sorti blessé mardi face à Séville en Ligue des Champions, Thomas Meunier était de retour dans le onze de base de Dortmund. Le défenseur belge a cédé sa place à Donyell Malen à la mi-temps. Thorgan Hazard a lui joué les 20 dernières minutes, en remplaçant Niklas Sule.

Après des 16es de finale de Coupe mercredi (20h45), respectivement à Augsbourg et contre Heidenheim (2e division), Munichois et Berlinois repartiront en Bundesliga, à Hoffenheim (4e avec 17 points) pour le Bayern et à Bochum, lanterne rouge, pour l'Union.