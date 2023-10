L’Union belge prête à entériner le 1-1 contre la Suède : "On ne va pas s’accrocher à notre statut de tête de série"

Selon le règlement de l’UEFA, le match entre la Belgique et la Suède est supposé aller à son terme. Par la voix de son CEO (ad interim), l’Union belge de football se dit prête à entériner le score de 1-1. Et tant pis pour le statut de tête de série pour l’Euro 2024.



La deuxième mi-temps aurait pu se terminer ce mardi. Mais puisque les Suédois (comme les Diables) ont quitté la Belgique, ce cas de figure n’est plus envisageable. L’UEFA doit dès lors trouver une autre date en accord avec toutes les parties. Si cela n’était pas le cas, la Suède pourrait être tenue "responsable" de l’arrêt de la rencontre et donc sanctionnée d’un forfait.



Compte tenu des circonstances, l’Union belge "n’exigera pas un forfait de la Suède", affirme Manu Leroy, le CEO ad interim, aux journaux du groupe Rossel. "On veut montrer du respect après les événements. Il faut rester grand et nous allons rester grands". La fédération belge plaide pour que le résultat de la mi-temps soit entériné. "Sur le plan sportif, ce 1-1 ne fait pas nos affaires mais on ne va pas s’accrocher à notre statut de tête de série".



Pour bénéficier d’un statut protégé lors du tirage au sort, les Diables doivent figurer parmi les cinq meilleurs premiers de groupe des qualifs pour l’Euro.



L’UEFA suivra-t-elle la proposition belge ? La réponse est attendue dans le courant de la journée de ce mardi 17 octobre.