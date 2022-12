Pascal Scimè évoque également le manque de prise de parole de l’Union Belge. "Elle se demande ce qu’elle va faire et tente de gagner du temps. Mais lorsque l’on ne s’exprime pas après un fiasco sportif et qu’on laisse passer plusieurs jours, qu’on attende un conseil d’administration pour savoir ce que l’on peut dire ou pas, on laisse place aux spéculations et ce que l’on vit maintenant."

Il finit, "ça fait cacophonie, ce n’est pas du tout professionnel et c’est l’Union Belge qui l’a provoqué. Attendre encore 10 jours avant de communiquer ça donne le signe d’une Fédération qui n’a rien préparé et qui ne parle pas d’une seule voix en son sein."

Pour Clément Tainmont, "l’Union Belge est dans la non-anticipation, on a le sentiment d’un manque de professionnalisme. On fait une communication pour le 5 décembre au final après les déclarations de l’avocat de Martinez, on décale pour préparer la défense et apporter des arguments. Je suis très attentif, je suis impatient de cette communication, ça va peut-être faire grand bruit et on aura peut-être enfin de la clarté et des vérités qui sortiront."

Pascal Scimè n’est pas surpris de ce report de la conférence. "C’est la preuve et c’est comme ça que je l’interprète que le mal est plus profond et que les distensions sont bien réelles et plus profondes qu’on le pense". "Au-delà de ce qu’on nous fait croire, il y a des tensions et Martinez en a parlé, mais peut-être pas uniquement entre les joueurs mais aussi au sein de la sphère des dirigeants de l’Union Belge" conclut-il.