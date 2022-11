L’Union belge a sélectionné 16 joueurs pour son équipe nationale virtuelle

L’E-sport prend de plus en plus d’ampleur dans le monde du sport en général. Ce jeudi, l’Union Royale Belge de Football a mis à l’épreuve 32 candidats parmi plus d’un millier. Ceux-ci ont été désignés après avoir disputé quatre tournois de préparation en ligne en octobre.

Parmi les 32 sélectionnés, l’Union Belge en a finalement gardé 16 qui pourront ensuite s’affronter et espérer disputer la Coupe du monde virtuelle la saison prochaine.

Les futurs sélectionnés pourront s’entraîner et se préparer dans une nouvelle salle de gaming prévue à cet effet dans la RTBF E-sports Academy, fondée il y a un an et demi.