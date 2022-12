L’Union bat Ostende et poursuit sa route en Coupe de Belgique, Courtrai, La Gantoise et Malines également qualifiés

L’Union Saint-Gilloise continue sa route en Coupe de Belgique. Le club bruxellois a battu Ostende 2-1 et disputera les quarts de finale. Alors que la rencontre a commencé de façon assez équilibrée, avec notamment deux belles occasions ostendaises, ce sont bien les Unionistes qui ont ouvert le score. Dès la onzième minute, Teddy Teuma a envoyé un ballon en profondeur pour trouver Victor Boniface, seul, le Nigérian ne s’est pas fait prier pour terminer l’action joliment. Le même Boniface qui trouvait également le poteau un peu plus tard. Mais Ostende ne baissait pas les bras et Theo Ndicka Matam égalisait à la 19e minute.

Le but décisif est tombé assez tard dans la rencontre, à la 85e, c’est Simon Adingra qui était à la finition pour un superbe but. L’Union continue donc son parcours en Coupe de Belgique.

Les deux équipes se retrouveront le 26 décembre en championnat.

Dans les autres rencontres de la soirée, Courtrai s’est qualifié face à Louvain (1-3), Malines a éliminé Seraing (1-0) et La Gantoise et le Cercle Bruges ne sont pas parvenus à se départager au terme des 90 minutes réglementaires, ils disputent actuellement les prolongations.