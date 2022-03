L’Union arrache une victoire incroyable à Courtrai, Undav sauve son équipe

Une belle occasion pour les Bruxellois se présente à la 54ème minute. Lapoussin centre et trouve la tête de Nieuwkoop. Ilic, le gardien de Courtrai, intervient rapidement et réalise un arrêt magnifique juste sur la ligne et empêche l’adversaire de creuser l’écart.

Le huitième corner en faveur de l’Union Saint-Gilloise saisit Courtrai mais, une fois de plus dans ce match, le ballon passe juste à côté de la cage. Nieuwkoop, sur la ligne au moment de recevoir la frappe Nielsen, envoie le cuir bien au-dessus. À moins d’une demi-heure de la fin, Courtrai fatigue un tout petit peu, l’Union quadrille presque tout le terrain. Et cette domination se traduit par un but de Kandouss, qui se rattrape de sa boulette de début de match et donne l’avantage à l’Union (1-2).

Plusieurs occasions s’enchaînent, l’Union compte dix corners à la 70ème minute. Courtrai a du mal à déclencher l’offensive mais peut en revanche compter sur Ilic qui fait un très bon match et sauve son équipe à plusieurs reprises.

Grosse surprise à un quart d’heure de la fin, Courtrai revient dans le match grâce à Selemani qui égalise. L’attaquant renforce ses statistiques (2-2). Cette égalisation ramène un équilibre dans le score mais aussi dans le match. L’Union ne veut pas se laisser faire et profite des dernières minutes pour mettre un peu plus de pression et c’est un Deniz Undav, renaissant de ses cendres, qui envoie un ballon complètement fou avec une trajectoire improbable au fond des filets d’Ilic, éberlué (2-3).

L'Union remporte ce match face à un Courtrai qui s’est battu mais qui n’a pas résisté au passage du club bruxellois.