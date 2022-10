L’Union arrache un spectaculaire partage et passe l’hiver européen : "Il n’y a que nous qui pouvons fournir ce genre d’émotion"

Bousculée et malmenée après une fin de première mi-temps compliquée où elle était menée 1-3, l’Union Saint-Gilloise a de nouveau sorti une grosse prestation pour arracher un spectaculaire partage 3-3 face à Braga.

"Je pense qu’il n’y a que l’Union qui peut fournir ce genre d’émotion. Il y a de l’abnégation et une envie de ne pas perdre qui fait qu’à la mi-temps, on retrouve les ressources nécessaires pour remonter sur le terrain avec cette envie d’inscrire le deuxième but le plus vite possible afin de les faire douter. A la fin du match, si une équipe devait gagner, je pense que cela devait être nous" analyse Anthony Moris. "On ne s’explique pas vraiment cette première période. On était partagé entre deux sentiments. Mais on voit que quand on joue libéré, on est presque intenable" poursuit le gardien saint-gillois qui est fautif sur l’ouverture du score de Vitinha. "Le ballon arrive et bouge au dernier moment. Mais cela fait partie du football. A ce moment-là, tu regardes le marquoir et tu te dis qu’il reste 75 minutes à jouer pour essayer de revenir au score. Je remercie mes équipiers pour leur réaction."

Si ce point est un excellent résultat et permet à l’Union de poursuivre son parcours européen, dans le vestiaire, on se dit qu’il y avait de la place pour un meilleur résultat. "Au fond de nous, il y a une petite voix qui nous dit que l’on voulait absolument les trois points pour continuer à écrire l’histoire. Maintenant en termes de team building, cette remontée va nous faire du bien parce que si on avait été battus plus lourdement aujourd’hui, cela aurait été plus compliqué dans les têtes avant notre déplacement à Ostende" se félicite Moris.

Ce résultat permet aux vice-champions de Belgique de poursuivre leur parcours européen au-delà de l’hiver. Au pire, Dante Vanzeir et ses équipiers termineront troisièmes et seront reversés en Conference League. "C’est magnifique ! Si on nous avait dit avant de commencer que l’on aurait dix points et que l’on serait qualifié, on aurait directement signé pour ça. On fait de l’excellent travail et on va tout faire pour terminer premier du groupe" se réjouit l’attaquant. Les Unionistes voudront continuer d’écrire l’histoire lors de leurs deux dernières rencontres contre Malmö et l’Union Berlin.