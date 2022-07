L’Union arrache un point à Saint-Trond grâce à un superbe but de Simon Adingra

Saint-Trond recevait l’Union Saint-Gilloise pour ouvrir leur première journée de la saison de Pro League et les deux équipes se sont laissées sur un partage.

Après un début de match pendant lesquelles les équipes se regardaient un peu, ce sont les Saint-Gillois qui ont d’abord tenté une première incision dans le rectangle adverse, sans résultat. Ce sont les Trudonnaires qui ouvrent le score après une grosse vingtaine de minutes. Kagawa lance Hashiokja sur le côté droit. Il centre vers le point de penalty et Hayashi reprend magnifiquement le ballon de la tête pour tromper Anthony Moris. Au même moment Nieuwkoop se fait mal au genou, après un check il est sorti du terrain même si rien de grave n’est à signaler. Un instant plus tard c’est Van der Heyden qui est victime d’un choc à la tête avec Konaté et qui se fait remplacer. Malgré un nombre d’occasions honorable pour l’Union, Saint-Trond ne lui laisse aucune chance aux hommes de Karel Geraerts qui sont empêchés de développer leur jeu dans la première partie du match.

Le début de seconde mi-temps semble mieux embarqué mais toujours pas moyen pour l’Union de concrétiser ses occasions face aux Canaris plutôt résistants. C’est finalement Simon Adingra qui va rendre de la motivation aux Saint-Gillois en égalisant à la 70e minute. Grâce à un superbe but, le joueur prêté par Brighton redistribue les cartes. À ce stade du match Saint-Trond fatigue et l’Union augmente la pression mais la priorité des deux équipes est de ne pas encaisser donc le score reste à égalité et il n’y a plus rien d’intéressant sauf à la dernière minute de jeu pendant laquelle les unionistes ont eu très chauds. Un grand Anthony Moris sauve leur peau grâce à un arrêt sur la ligne.