L’Union arrache un partage dans les arrêts de jeu face à Westerlo

L’Union Saint-Gilloise est passée près de la fin d’une belle série. Après 19 points sur 21, les Bruxellois ont failli connaitre leur première défaite depuis le 11 septembre et un revers contre Genk. Ce dimanche, les troupes de Karel Geraerts ont finalement arraché un point inespéré dans les arrêts de jeu face à Westerlo.

Moins dominateurs que ces dernières semaines après une première partie de saison chargée, les Bruxellois voient ainsi Lyle Foster ouvrir le score juste avant le repos. Pourtant plus entreprenants après la pause, les Saint-Gillois se rapprochent du but de Sinan Bolat mais manquent de précision dans le dernier geste. Les coéquipiers de Dante Vanzeir ont ainsi tiré…. 20 fois au goal, sans jamais parvenir à cadrer. Mais c’était sans compter sur Gustaf Nilsson qui prend son défenseur de vitesse dans les arrêts de jeu pour tromper le gardien turc et offrir un partage aux Bruxellois.

Grâce à ce point, l’Union monte à la troisième place devant Bruges, qui a été battu par La Gantoise plus tôt dans la journée. Quant à Westerlo, ils pointent provisoirement à la septième place.