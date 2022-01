L'Union africaine suspend le Burkina Faso suite au coup d'État

Une délégation de chefs de la diplomatie de la Cédéao était attendue lundi dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, où elle devrait s'entretenir avec les membres de la junte, au pouvoir depuis une semaine.

Les militaires ont pris le pouvoir le 24 janvier et placé en résidence surveillée le président Roch Marc Christian Kaboré.

Comme ses voisins malien et nigérien, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait au moins 2.000 morts et 1,4 million de déplacés.