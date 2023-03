L’Union affrontera Leverkusen en 1/4 de l’Europa League : "Ce match ne sera pas plus facile que le match face à l’Union Berlin"

Le tirage de l’Europa League s’est déroulé ce vendredi à 13h. L’Union Saint-Gilloise sera opposée à Leverkusen, actuel 9e de Bundesliga. Est-ce un bon ou un mauvais tirage, quand on voit que l’Union pouvait tomber contre Manchester United, la Roma ou la Juventus ? "Bayer Leverkusen, c’est un grand club allemand, avec une grande tradition" explique Karel Geraerts en conférence de presse. "Je suis content du tirage. En fait, peu importe l’adversaire, je suis content d’être en 1/4. Toutes les équipes qui sont encore là sont des grandes équipes."

L’Union Saint-Gilloise a disposé de l’Union Berlin en 1/8e. Les Berlinois sont 3e au classement du championnat allemand. Affronter le 9e de Bundesliga annonce un match plus facile pour les Bruxellois ? "Ce serait une erreur de le penser" tempère Karel Geraerts. "Pour moi c’est de nouveau du 50/50. Ce match ne sera pas plus facile parce que le club est moins bien classé que l’Union Berlin."

Petite curiosité de ce tirage au sort : l’Union et Anderlecht devront se partager le même terrain, vu que le stade de l’Union n’est pas aux normes de l’UEFA. Ce qui implique que les Unionistes ont eu la primeur sur le calendrier et que leur tirage a influencé le positionnement des rencontres d’Anderlecht. L’Union recevra au retour, ce qui implique qu’Anderlecht devra recevoir à l’aller. "Je suis concentré sur l’Union, par sur Anderlecht. Je suis à mon niveau content de recevoir au match retour" botte en touche Karel Geraerts, sans oublier de signaler l’excellente qualité de l’enceinte anderlechtoise. "C’est un bon stade, avec une très bonne pelouse sur laquelle nous pouvons développer notre jeu" termine l’ancien joueur du Standard. "On sent aussi la bonne ambiance dans les tribunes. Il y a une connexion entre le stade et le terrain."