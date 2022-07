L’Union affrontera les Rangers en tour préliminaire de la Ligue des champions

L’Union Saint-Gilloise affrontera les Rangers au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. C’est le sort rendu par le tirage au sort effectué par l’UEFA.

Ce lundi, sur le coup de midi, l’UEFA a donc procédé au tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Invitée surprise dans la reine des compétitions, l’Union Saint-Gilloise avait quatre adversaires potentiels : Benfica, le PSV, les Rangers ou le vainqueur du deuxième tour préliminaire entre le Dynamo Kiev et Fenerbahçe.

C’est donc finalement sur les Rangers que le club unioniste est tombé. Le match aller aura lieu à Bruxelles le 2 ou le 3 août alors que le match retour se jouera donc sur la pelouse des Rangers le 9 août. Si Benfica semblait être l’adversaire à éviter, les Rangers seront favoris de cette confrontation, un an après avoir perdu en finale de l’Europa League aux tirs au but face à Francfort. Pour l’Union, ce sera une première rencontre européenne depuis octobre 1964 et une défaite face à la Juventus au premier tour de la Coupe des villes de foires.

Le vainqueur devra ensuite disputer un barrage pendant la dernière quinzaine d’août pour rejoindre les mythiques poules de la Ligue des champions. Dans ce parcours, il est important de noter que l’Union n’a pas grand-chose à perdre. En effet, si elle ne parvient pas à se qualifier pour les groupes de la C1, elle sera automatiquement reversée dans celles de l’Europa League, qu’elle perde au troisième tour préliminaire ou en barrages.

Dans les autres rencontres, on notera notamment l’affiche entre l’AS Monaco et le PSV. Ces deux formations seront de potentiels adversaires de l’Union en barrages, tout comme Sturm Graz, le Dynamo Kiev et Fenerbahce (ces deux derniers s'affrontent au 2e tour préliminaire).