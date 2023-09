L’Union a manqué d’efficacité contre Genk : "Pour gagner il faut marquer, on n’a pas su le faire ce soir"

Parce que tout n’est pas à jeter loin de là dans la prestation des hommes de Blessin. "L’énergie, les récupérations de balle, le pressing, tout y était… sauf les buts. On encaisse encore un but à la fin. Les gens qui n’ont pas regardé le match se diront que Genk a vécu une soirée tranquille", note l’ex-latéral de La Gantoise. "Tout y était à part le dernier geste", synthétise Lapoussin.



Les Unionistes ne se voilent pas non plus la face. Tout n’a pas été parfait non plus. "Le plus important se passe dans les deux box (les deux rectangles, ndlr). On encaisse un peu trop facilement le premier but. Le deuxième je ne veux même pas en parler parce qu’il arrive à la fin du match. On a beaucoup d’occasions. On ne les met pas au fond. C’est difficile de gagner un match."



L’efficacité dans les deux rectangles – déjà pointée du doigt par Moris après le partage contre l’Antwerp – doit donc être améliorée. "Si on voit le match, il y a une marge de progression. Mais c’est très important qu’on se crée les occasions. Il faut travailler. Au bout d’un moment ça va changer. On a quand même le meilleur buteur dans l’équipe. Je ne suis pas inquiet", insiste Castro-Montes.



L’Union doit rapidement "tourner le bouton" et concentrer sur sa campagne européenne. "Le premier match est très important. Ensuite on va à Liverpool, ce ne sera pas facile. C’est très important de bien commencer".



Et sur la scène européenne, il sera primordial de convertir ses occasions. "On sait qu’on n’aura pas autant", conclut Castro-Montes.