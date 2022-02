L'uniforme à l'école, une fausse bonne idée selon des scientifiques

De plus en plus populaires dans certains pays, comme les Etats-Unis et le Japon, les uniformes scolaires s'adaptent aujourd'hui à certains changements sociétaux comme la neutralité de genre et la réduction de certaines inégalités. Mais qu'en est-il vraiment ?

Une équipe de scientifiques américains, menée par Arya Ansari, professeur de sciences humaines à l'université d'Etat de l'Ohio, s'est intéressée à l'impact de l'uniforme sur l'assiduité, l'anxiété, le repli sur soi, la violence, le sentiment d'appartenance et autres caractéristiques sociales des plus jeunes. Ils ont pour cela utilisé les données d'une étude sur la petite enfance basée sur un échantillon national représentatif de plus de 6000 élèves.

Le port de l'uniforme n'a pas eu d'effet sur le comportement des enfants, tous âges confondus, en termes d'assiduité ou de problèmes comportementaux internalisés ou externalisés.

Les scientifiques déclarent toutefois que les élèves à faibles revenus fréquentant des écoles dans lesquelles l'uniforme était obligatoire étaient "légèrement plus assidus".