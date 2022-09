L'Unifestival à Liège, les étudiants font bouger les choses !

L'Unifestival, c'est un comité composé de 17 étudiants issus de l'Université et des Hautes écoles de Liège. Ces bénévoles et passionnés de musique se démènent pendant de longues semaines pour offrir à leur collègues de classe mais pas que, un festival GRATUIT et digne de ce nom.

Cette nouvelle édition 2022, qui aura lieu le Jeudi 6 octobre (dès 15 heures) offrira donc ce moment attendu par plus de 25.000 personnes afin de passer un moment festif et lancer l'année en beauté.

Comme chaque année, les organisateurs ne badinent pas sur les moyens puisque le festival comprendra 3 scènes pour une offre éclectique et la joie de tout un chacun.

Le line up prouve cette envie de faire plaisir et toucher un public le plus divers possible:

Neolys | Ekany | Maz ...

Comme dans tout festival, tu pourras profiter de la présence de stands, foodtrucks, ... mais aussi du Van TARMAC ainsi que nos DJ's pour animer la partie "Chill" de l'événement.

Tu peux également noter que des navettes de bus assureront le rapatriement dans le centre de Liège de minuit à 3 h.

Tu trouveras plus d'infos en cliquant sur le lien suivant: www.unifestival.org. ainsi qu'en allant visiter mais aussi Follow la page Instagram de l'événement: @unifestival