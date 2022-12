L’Unesco retire la Ducasse d’Ath du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

L’Unesco a pris la décision ce matin de retirer la Ducasse d’Ath de sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La décision a été prise au cours de la 17e session du Comité du Patrimoine Immatériel de l’Unesco. Cette décision est une surprise car initialement, l’Unesco comptait donner un an pour prendre cette éventuelle décision au cours de la prochaine session prévue en novembre/décembre 2023. La ducasse d’Ath était reconnue comme "patrimoine immatériel de l’Unesco" depuis 2005.

Les débats se sont accélérés ce matin au cours de cette session, sur une demande de nombreux pays africains tels que le Botswana. La Belgique s’est aussi positionnée en faveur du retrait de la Ducasse d’Ath de cette liste. La décision a été prise à l'unanimité. La Belgique a été applaudie par les différents pays membres.

Cette décision provient de la polémique entourant la présence du personnage du sauvage dans cette Ducasse. Plusieurs associations antiracistes s’étaient vivement mobilisées à ce sujet. Depuis 2019, plusieurs plaintes ont été déposées auprès d’UNIA (le centre interfédéral pour l’égalité des chances), la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’UNESCO. Les autorités communales ont entrepris une série de démarches d’échanges et de sensibilisation. En mars 2022, le site internet www.forumsauvageath.be a été mis en ligne pour informer le grand public de la problématique et de le tenir au courant des différentes actions entreprises.

La ville d’Ath elle-même avait mis en place une commission citoyenne du folklore composée d’une soixantaine de personnes. "L’idée est de tourner la page. On ne veut pas chaque année au moment de la Ducasse revenir avec cette problématique", expliquait Bruno Lefebvre, le bourgmestre d’Ath. Le rôle de la commission était donc de trancher si oui ou non le sauvage a sa place dans le cortège, et le cas échéant, de quitter volontairement la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Avec cette décision, l’Unesco coupe l’herbe sous le pied à la Ville d’Ath, ne lui laissant plus la possibilité de décider elle-même son retrait ou non de la Ducasse de cette liste.

Le comité du Patrimoine Immatériel de l’Unesco exprime, malgré le retrait de la ducasse de la liste, le souhait que la Ville d’Ath retire le personnage du sauvage de sa ducasse, en vue ou non de reproposer à l’avenir la candidature de la Ducasse à cette liste.