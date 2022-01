L’UNESCO en Belgique : le palais Stoclet

L’un des membres fondateurs du mouvement se nomme Josef Hoffmann. Il est architecte, et a déjà à son actif la réalisation de quelques bâtiments remarquables à Vienne. Hoffmann et les Stoclet se rencontrent donc, et les deux Belges se prennent d’admiration pour le travail de l’architecte, à tel point qu’ils envisagent de faire appel à lui pour construire une demeure à Vienne.

Mais le couple doit revenir en Belgique lorsque le père d’Adolphe meurt. Ce dernier prend la tête de la richissime Société générale, et devient un membre influent de la bourgeoisie belge. Il faut donc qu’Adolphe et Suzanne exhibent leur appartenance à l’élite. Un palais fera parfaitement l’affaire. Le couple le fera construire sur l’avenue de Tervuren, artère récemment aménagée pour relier le Cinquantenaire au domaine royal de Tervuren, à l’occasion de l’Exposition internationale de Bruxelles, en 1897. L’avenue est extrêmement prisée, et toute la bonne société s’empresse d’y bâtir villas et maisons de maîtres. C’est donc un lieu idéal pour le futur palais.