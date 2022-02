L’UNamur utilise aussi des animaux pour ses recherches : « C’est pour sauver des vies humaines »

L’UNamur, comme toutes les universités, a besoin de l’expérimentation animale. La compréhension du développement de certaines maladies, comme le cancer, ne peut pas se faire entièrement in vitro, sur des cellules isolées de leur environnement naturel.

"Le principe du cancer, c’est une cellule qui perd les pédales et prolifère dans le corps. Pour étudier comment une tumeur se forme, réagit avec le corps et le système immunitaire, il faut absolument utiliser des souris. Mais c’est pour sauver des vies humaines qu’on fait ça", explique Carine Michiels, la vice-rectrice en charge de la Recherche à l’UNamur. Les animaux sont également indispensables dans le développement de nouvelles thérapies, contre le cancer ou encore la maladie d’Alzheimer.

"A l’heure actuelle, aucune thérapie, aucun médicament ne peut être mis sur le marché s’il n’a pas démontré une efficacité avérée sur des modèles animaux, mais ces expérimentations font l’objet d’un suivi très strict avant même leur lancement. On doit démontrer auprès d’une commission d’experts qu’à chaque étape, l’utilisation des animaux est utile."

Aujourd’hui, selon la vice-rectrice de l’UNamur, le respect du bien-être animal est une priorité et s’inscrit pleinement dans le protocole de recherche. Et c’est l’Union européenne qui fixe le cadre et impose des dizaines de règles aux chercheurs. "Elles sont nombreuses. Il y a des réglementations sur la dimension des cages, le nombre d’animaux par cage mais aussi sur l’hygiène, l’accès à la nourriture et à l’eau. Même la température de la pièce et la luminosité sont surveillées. D’ailleurs, chaque jour, un technicien animalier vient inspecter les souris."

Dans les laboratoires des universités, les règles sont donc bien plus sévères que dans les animaleries commerciales. "Et c’est très bien comme ça, c’est beaucoup plus strict mais aussi beaucoup plus contrôlé. Une commission de professionnels en interne surveille de près le bien-être des animaux pendant tout le temps de l’étude mais un contrôle externe est aussi prévu, de la part d’experts de la Région wallonne."

Une étude complète nécessite quelques dizaines de souris. A l’issue de l’expérience, elles sont euthanasiées. Et Carine Michiels de préciser : "Avant l’euthanasie, les souris sont endormies. Le but est, là encore, de ne pas engendrer de souffrance."