L’UNamur et l’UCLouvain officialisent un rapprochement en matière de recherche et d’enseignement

L’UNamur et l’UCLouvain ont officiellement signé un accord de collaboration. Son nom : AULNE, comme Alliance Universitaire Louvain Namur ensemble.

"On peut parler d’un partenariat privilégié, mais qui formalise des choses déjà existantes", explique Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain. "En observant nos indicateurs, on se rend compte qu’il y a déjà beaucoup de recherches conjointes entre nos deux universités, mais aussi de multiples codiplômations. Ce rapprochement est donc naturel."

Très concrètement, les deux universités ont donc créé un organe de concertation officiel, au sein duquel leurs autorités se rencontreront régulièrement. Elles y établiront de nouvelles collaborations de reherche, étudieront ensemble des possibilités de financements et d’engagements, partageront leurs carnets d’adresses pour des collaborations internationales, ou encore essayeront d’être complémentaires dans les spécialisations qu’elles proposent. "Cela devrait ouvrir de nouvelles opportunités à nos étudiants et à notre personnel académique", avance de son côté Annick Castiaux, rectrice de l’UNamur. "Il n’y a cependant pas de crainte à avoir en termes d’emploi, chaque université garde son indépendance et poursuit pleinement ses activités. Ce n’est pas une fusion."

L’alliance sera évaluée d’ici deux ans, pour voir si elle fonctionne et si elle est réellement bénéfique pour les deux établissements.