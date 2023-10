L’un des plus grands matches de tous les temps, l’arbitrage remis en cause : la revue de presse de France – Afrique du Sud

En Afrique du Sud, News24 n’hésite pas à parler de "l’un des plus grands matchs de tous les temps". Le quotidien justifiant son titre par des "Springboks héroïques qui ne se sont jamais laissés mourir". The Citizen lui salue la victoire "éprouvante" des Springboks et souligne le sacrifice de l’équipe et des joueurs qui "ont une fois de plus montré leur tempérament lorsque cela compte le plus."

Pareil pour la BBC pour qui ce quart de finale fut l’un des plus grands matches de l’histoire de la Coupe du monde. The Guardian abonde dans ce sens et qualifie la rencontre de brillant et désespérée à la fois côté français. Mais il rappelle que le désespoir n’a jamais gagné une Coupe du monde.

Le Times lui évoque plus la fin de l’aventure des Bleus que la victoire de l’Afrique du Sud : "Le rêve du pays hôte meurt face à la classe des champions."

Place maintenant à la demi-finale. L’Afrique du Sud sera cette fois favorite face à l’Angleterre qui s’attend à affronter en demi-finale de la Coupe du monde de rugby "l’une des meilleures équipes de tous les temps. La rencontre est fixée samedi (19h00 GMT) au Stade de France pour une revanche de la finale remportée par les Sud-Africains en 2019 au Japon (32-12).