"L'un des meilleurs milieux de terrain que j'ai affronté" : Le bel hommage de Luka Modric à Sergio Busquets

Sergio Busquets a annoncé qu'il quittera le FC Barcelone en fin de saison. À 34 ans, il laisse un souvenir indélébile dans le club avec lequel il aura tout remporté. Et depuis cette annonce, les hommages de ses équipiers pleuvent. Mais aussi de ses adversaires. Parmi eux, Luka Modric, le milieu du Real Madrid.

Ce fût l'un des duels les plus intenses de ces dernières années en Liga. Sergio Busquets face à Luka Modric. Le FC Barcelone face au Real Madrid dans le Clasico.

Si les deux équipes se sont souvent chamaillées, elles n'en restent pas moins fairplay. Comme ses joueurs. Et parmi ceux-ci, Luka Modric. Le milieu croate a tenu à rendre hommage au joueur qu'il a affronté de nombreuses fois avec son club du Real Madrid. Et le ballon d'or 2018 a déclaré sur les réseaux sociaux à propos de Busquets : "L'un des meilleurs milieux de terrain que j'aie jamais affrontés. Ce fut un plaisir."

Busquets a disputé 48 Clasico sous le maillot du FC Barcelone, soit le plus grand nombre de matches sous les couleurs du FC Barcelone ou du Real Madrid. Et sur les 48 rencontres, il a affronté Modric 29 fois avec un bilan de 4 partages, 13 défaites et 12 victoires.