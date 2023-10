L’un des films les plus attendus de l’année ainsi qu’une comédie française légère et humaniste

"Une Année Difficile" réalisé par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs les plus bankables du cinéma français à qui l’on doit les excellents "Intouchables" et "Le Sens de la Fête".

Leur nouvelle comédie réunit, encore, un casting en or avec les nouveaux chouchous du cinéma français : Pio Marmaï, Noémie Merlant et Jonathan Cohen dont on ne peut plus se passer. "Une Année Difficile" s’ancre dans notre actualité pas super réjouissante comme les crises économiques et climatiques mais ce n’est pas du tout un film plombant. Les deux héros sont deux hommes au pied du mur, ils sont surendettés et en bout de course. Attirés, d’abord par les bières et les chips gratuites d’une réunion de militants écologistes, ils vont se retrouver un peu malgré eux, embrigadés dans des actions anticapitalistes.

"Une Année Difficile", voilà une comédie feel good hyperrythmée et énergique. Le duo de cinéastes pose un regard bienveillant sur sa paire de pieds nickelés, ils parviennent à nous émouvoir de leurs soucis tout en gardant le rire jamais loin. Le scénario est parfois un peu rocambolesque avec quelques pirouettes faciles, beaucoup de pistes sont explorées mais pas achevées, par contre, les acteurs sont aussi drôles que touchants. Jonathan Cohen trouve ici son meilleur rôle, lui apporte une sensibilité derrière son tempo comique. A côté de toute notre actu stressante ou déprimante, face à l’urgence écologique, à la récession, Eric Toledano et Olivier Nakache veulent apporter une dose de légèreté avec un super beau message sur la force du collectif. C’est généreux et humaniste, ça fait du bien.