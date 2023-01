L’UMons reçoit 110.000 euros pour financer les recherches menées sur Alzheimer

Ce mardi, la Fondation pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer a remis un chèque de 110.000 euros à l’UMons pour permettre aux chercheurs de l’université montoise de mieux comprendre les mécanismes de détérioration de la mémoire chez les patients, a indiqué l’UMons.

Le projet de recherche est mené par Isabelle Simoes Loureiro, membre du service de Psychologie cognitive et Neuropsychologie, de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l’UMons. Ce montant de 110.000 euros correspond au prix "Pilot Grant 2023" décerné par la Fondation sur la base d’une sélection et de l’avis de son Conseil scientifique parmi lesquels des spécialistes internationaux. Le montant obtenu doit permettre de financer deux ans de bourse de doctorat, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

L’objectif de la recherche est d’évaluer l’efficacité d’interventions cognitives préservant la mémoire sémantique des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. "La subvention pilote servira à affiner les connaissances scientifiques quant à la façon dont les programmes alternatifs de soins de la mémoire sémantique modèrent le déclin des troubles lexico-sémantiques dans la maladie d’Alzheimer", a indiqué l’UMons.