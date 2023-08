L’UMons élargit son offre de formations et affirme sa présence à l’international

Les instances de l’Université de Mons (UMons) ont lancé ce jeudi à Mons l’année académique 2023-2024 en annonçant une offre de formations étoffées avec, notamment, un nouveau master ingénieur civil en génie de l’énergie et l’alliance de deux universités et de trois hautes écoles dans le cadre du projet "GoProf !".

La formation des futurs enseignants avec "GoProf !"

La Haute Ecole Albert Jacquard, la Haute Ecole en Hainaut, la Haute Ecole provinciale Condorcet, l’UMons et l’ULB ont décidé de mettre leurs forces et compétences en équipes pédagogiques au bénéfice de la formation des futurs enseignants dans les provinces de Namur et de Hainaut. Le projet "GoProf !" se traduit, notamment, dans la mise en œuvre d’une "côdiplomation" et l’obtention d’un master universitaire en Enseignement. De nouveaux certificats interuniversitaires sont également annoncés en 2023-2024, entre autres dans le domaine de la didactique du français langue étrangère, du management public, des philosophies de la santé mentale.

La tendance en termes d’inscriptions à l’UMons pour la nouvelle année académique s’annonce dans le top 3 des douze dernières années avec, aujourd’hui, quelque 1200 primo-inscrits.

Le nouveau Campus UCharleroi

Les instances universitaires ont également fait le point sur les infrastructures de l’université. Le nouveau Campus UCharleroi sera inauguré le 8 septembre, et une nouvelle salle des fêtes officiellement ouverte à la rentrée dans les anciens locaux d’archives du bâtiment Warocqué à Mons. Une nouvelle cité étudiante "Kennedy" proposera, dès la mi-septembre, une centaine de nouveaux logements. De nombreux autres chantiers, pour des projets de logements et de nouveaux locaux académiques, sont également à l’agenda.

L’alliance universitaire européenne "Eunice"

Les instances universitaires montoises ont par ailleurs souligné leur rôle dans l’alliance universitaire européenne "Eunice", dont la présidence est actuellement assumée par le recteur de l’UMons, Philippe Dubois. La recherche à l’UMons, pôle essentiel de l’université, s’appuie aujourd’hui sur 1000 chercheurs et 500 doctorants. "Grâce à la recherche de qualité et d’excellence, l’UMons est reconnue au niveau national et international", a indiqué Philippe Dubois. La rentrée académique officielle se déroulera le 21 septembre à 17h30 pour la première fois avec l’ULB et à Charleroi.