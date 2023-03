L’UMons aura bien son master en médecine : "On va faire glisser des étudiants qui étaient formés ailleurs à Mons"

L’UMons ne bénéficiera pas de financement complémentaire pour son master en médecine et les autres facultés de la Fédération ne seront pas définancées.

"On avait en effet des craintes par rapport à un surfinancement des 70 étudiants à Mons et donc d’une perte de financement pour les autres étudiants. On avait aussi des craintes par rapport à l’ouverture d’un nouvel hôpital universitaire. Les garanties qu’on a obtenues, ce sont les arguments qui avaient motivé mon refus, sont rencontrés", commente Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement supérieur.