L'UMons aura bien son master en médecine : accord à la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les habilitations

Le dossier du master en médecine à l’UMons faisait vaciller l’équilibre de la coalition au pouvoir en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce gouvernement est parvenu ce samedi à un accord, la crise s’éloigne. La solution qui a été trouvée consiste à octroyer les 57 habilitations qui étaient demandées, dont celle pour les études de médecine à l’UMons, mais sous certaines conditions. L’UMons ne bénéficiera pas de financement complémentaire pour son master en médecine et les autres facultés de la Fédération ne seront pas définancées.

Après cinq ans, il y aura une évaluation de l’opportunité des habilitations du master organisé en co-diplomation entre l’ULB et l’UMons. Cette évaluation sera faite sur base d’une étude indépendante portant sur le lien entre la création de ces masters et l’installation de généralistes dans les zones en pénurie ainsi que l’apport en termes d’accessibilité pour les étudiants. L’habilitation relative à un master en médecine en co-diplomation entre l’ULB et l’UMons sera supprimée en cas de rupture de collaboration avec l’hôpital universitaire Erasme ou en cas de demande de la part des autorités académiques de reconnaissance d’un nouvel hôpital universitaire.

Le gouvernement prévoit par ailleurs de réformer la façon dont les habilitations seront faites à l’avenir. Il y aura désormais un moratoire sur les habilitations et aucune nouvelle offre de formation ne sera autorisée avant la rentrée académique 2025-2026.