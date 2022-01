L'ultime voyage du dernier tsar de Russie et de sa famille

Le 2 mars 1917, le tsar Nicolas II abdiquait. Sur des commentaires dits par Tom Novembre, sont retracés les derniers mois de la famille impériale jusqu'à son assassinat à Ekaterinbourg en juillet 1918. Alexandre Dolgorouky, auteur et réalisateur de ce documentaire, est le descendant d'un proche du tsar, qui accompagna la famille impériale dans cet ultime voyage. Il a pu reconstituer ces journées et raconter ainsi, de l'intérieur, la chute de la famille Romanov. Une chute qui s'inscrit dans celle, plus fracassante encore, d'un monde qui va disparaître à jamais : celui des grandes monarchies continentales. C’est la chronique d’une tragédie qui se noue au milieu de l’Histoire en marche : les révolutions de février et d’octobre, la fin de la Première Guerre mondiale et la sanglante guerre civile russe.