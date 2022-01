L’ultime voyage des Romanov… et de leurs animaux

Bien qu’ils soient prisonniers, le tsar et sa famille espèrent encore partir en exil en attendant la fin du conflit, pour ensuite s’établir en Crimée. Si la maison du Gouverneur a été pillée et saccagée, Nicolas et sa famille y trouvent un certain confort, malgré les difficultés d’approvisionnement. À condition d’être accompagnés de gardes, les Romanov peuvent se promener en ville et recevoir des prêtres. Pendant ce temps, les trois chiens y sont rois, comme l’écrit Anastasia : " Joy, Ortipo et Jimmy s’épanouissent. Les deux premiers ont dû être chassés de la cour, où ils s’amusaient dans la fosse à ordures en mangeant des détritus… "