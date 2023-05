L’ultime playlist de Ryuichi Sakamoto dévoilée

L’entourage de l’artiste japonais a partagé ce 15 mai en accès libre la dernière playlist du virtuose intitulée sobrement "Funeral". Créée par ses soins pour ses funérailles, la playlist de 2h30 est majoritairement composée de grands compositeurs français et est un véritable hommage à la musique baroque.

Décédé le 28 mars dernier à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer diagnostiqué en 2021, le pianiste, compositeur et pionnier de l’électronique est resté entouré de musique jusqu’à son dernier souffle. Membre fondateur de Yellow Magic Orchestra, Ryuichi Sakamoto nous livre une dernière playlist à l’émotion rare où l’artiste rassemble les musiques qui l’ont inspiré, étonné et séduit.

L’éventail poignant de 33 titres s’ouvre avec un morceau du collaborateur allemand de Ryuichi, le producteur Alva Noto. Une plongée calme, sombre, hypnotisant dans les limbes. S’ensuit un hommage à la musique baroque avec des morceaux de Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Haendel et Jean-Sébastien Bach. La playlist est également un sublime rappel à la carrière cinématographique du compositeur. On y retrouve les bandes originales de films de Nino Rota, Ennio Morricone et le suprême chef-d’œuvre de Georges Delerue "Thème de Camille" composé pour "Le Mépris".