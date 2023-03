L'ultime (?) film de Quentin Tarantino a un titre et sera tourné à l'automne

Quentin Tarantino a toujours déclaré que son dixième film serait le dernier et il vient justement d’en achever le scénario. Selon The Hollywood Reporter, celui-ci s’intitule "The Movie Critic" (Le ou la critique de cinéma). On sait peu de choses si ce n’est que ce long-métrage se déroulera dans le Los Angeles des années 70 et aura pour personnage principal, une femme. Vu le titre du film, certains parient sur un portrait de Pauline Kael, une critique de cinéma américaine très influente, décédée en 2001 et appréciée de Tarantino.

Cette passion pour l’histoire du cinéma, Quentin Tarantino l’a déjà exploitée dans son dernier film en date "Once Upon a Time… in Hollywood" ainsi que dans le roman sorti suite au film mais surtout dans son deuxième livre "Cinema Speculation" où il s’éloigne de la fiction pour apporter ses propres analyses, critiques et anecdotes liées au cinéma depuis le début de sa cinéphilie dans les 70’s.

Pas de "Kill Bill 3" donc comme ultime film de Quentin Tarantino malgré l’espoir de nombreux fans. A moins que ce dixième film ne soit finalement pas le dernier. Qui sait, à presque 60 ans – l’âge de la retraite a-t-il souvent déclaré – le cinéaste pourrait décider de prolonger encore un peu sa carrière.

Le tournage de "The Movie Critic" devrait en tout cas démarrer cet automne.