L'ULB participe à la découverte d'un médicament contre des tumeurs et métastases

Des chercheurs de l'Université libre de Bruxelles (ULB), en collaboration avec l'université de Lyon et Netris Pharma, ont découvert un médicament permettant de diminuer les métastases et la résistance à la chimiothérapie des cellules cancéreuses.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Cédric Blanpain, directeur du laboratoire des cellules souches et du cancer à l'ULB, se sont intéressés à la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), un processus par lequel les cellules cancéreuses se détachent de leurs cellules voisines et peuvent devenir invasives, ce qui favorise la formation de métastases et la résistance aux traitements anti-cancéreux.

Or, à ce jour, il n'existe aucun médicament ciblant spécifiquement l'EMT. Dans le cadre de leurs recherches, les scientifiques ont découvert que les cellules cancéreuses présentant de l'EMT exprimaient des niveaux élevés de la protéine nétrine-1.