L'ULB fête le centenaire du campus du Solbosch

Expositions, concerts et visites guidées: l'Université libre de Bruxelles fête cette année le centième anniversaire de son installation sur le campus du Solbosch, véritable coeur historique de l'Alma Mater bruxelloise.

Campus universitaire urbain situé à cheval sur les territoires des communes de Bruxelles-ville et d'Ixelles, le Solbosch est devenu avec le temps l'un des centres cardinaux de la Région bruxelloise en termes d'enseignement, d'emploi et de vie sociale et culturelle.

"Bruxelles ne serait pas aussi dynamique sans la présence de notre nombreuse population étudiante, notre recherche scientifique innovante et notre institution engagée", a souligné lundi Annemie Schaus, rectrice de l'ULB, lors d'une conférence de presse.

Avec le soutien de la Région et des communes de Bruxelles et d'Ixelles, de nombreuses activités seront proposées à tout un chacun dans les semaines et mois qui viennent pour marquer ce jubilé.

Ainsi, dès ce 12 septembre et jusqu'au 12 décembre prochain, une exposition et un festival retraceront 100 années d'expressions culturelles qui ont égayé le campus, allant des célèbres concerts organisés à l'auditoire Janson dans les années '70 aux nombreuses expositions montées au Solbosch.

Une série de visites guidées gratuites seront également organisées pour découvrir le patrimoine architectural et naturel de l'université. L'occasion de jeter un œil sur des lieux traditionnellement fermés au grand public, comme la coupole astronomique ou la 'salle des foudres' qui sert de laboratoire sur la haute tension.

Le 1er octobre, l'ULB organisera par ailleurs son premier Alumni Day qui permettra à ses anciens étudiants de revivre le temps d'une journée leurs années d'unif en revenant sur le campus du Solbosch dans une ambiance festive (cantus étudiants, concert de jazz,...).

Enfin, après six ans d'absence, le festival musical Nocturne de l'ULB reprendra ses quartiers le 23 septembre prochain autour de deux scènes où défileront des artistes connus comme émergents.

Fondée en 1834, l'Université libre de Bruxelles a occupé durant ses premières décennies de vie différentes implantations dans la capitale.

Mais avec l'augmentation du nombre d'étudiants ainsi que la place nécessaire à la recherche expérimentale, l'institution se retrouve vite de plus en plus à l'étroit.

Au sortir de la Première guerre mondiale, il est alors décidé avec la ville de Bruxelles de réinstaller l'ULB sur le plateau du Solbosch, espace qui avait accueilli l'Exposition universelle de Bruxelles en 1910 mais qui était inoccupé depuis lors.

Dès 1923, les premiers cours y seront organisés. En1930, l'ensemble des facultés y seront installées, à l'exception de celle médecine implantée à côté de l'hôpital Saint-Pierre.

Aujourd'hui, l'ULB compte pas moins de huit sites à Bruxelles et en Wallonie où elle accueille quelque 37.000 étudiants.

Programme complet: ulb.be/centenaire.