Par exemple, près de 14% des répondants ont déclaré boire cinq verres d'alcool ou plus en deux heures au moins une fois par semaine. En outre, 8,1% disent consommer de l'alcool pour se sentir intégrés, 11% pour avoir plus confiance en eux et 8,3% pour moins ressentir leur mal-être. Les données récoltées révèlent également que les psychostimulants tels que le cannabis sont de plus en plus prisés par les consommateurs d'alcool. En effet, 17,1% des personnes qui disent boire ont déclaré qu'elles avaient fumé au moins une fois par mois au cours de l'année précédente.