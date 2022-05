L’ULB et l’Université d’Anvers inaugurent leur temple des vaccins pour anticiper de futures épidémies

Se préparer

Tirer les leçons du Covid-19, cela veut dire ne pas s’angoisser, ne pas paniquer, mais anticiper. Car des épidémies, il y en aura d’autres, et de façon accélérée, comme l’explique le professeur Marchant : "Le risque, on le voit, il y a une accélération. Donc, on doit s’attendre à ce que cette accélération continue, à ce qu’on rencontre d’autres pandémies, et c’est lié à plusieurs facteurs : d’abord, c’est la perturbation des écosystèmes, le fait que les populations humaines se sont rapprochées, avec les animaux domestiqués, des zoonoses, des pathogènes qui touchent les animaux sauvages ; l’autre chose, c’est certainement le fait que les populations bougent et donc, une fois qu’un foyer se développe dans un endroit du monde, de manière très rapide, beaucoup plus rapidement que par le passé, il peut être transmis aux populations du reste du monde."

Il s’agit non plus d’être réactifs, mais proactifs, estime le professeur Vandamme : outre les essais cliniques sur des candidats vaccins existants, avec les firmes pharmaceutiques, il s’agit aussi d’être mieux préparés pour l’avenir. "Est-ce qu’on ne pourrait pas commencer à réfléchir sur le développement de vaccins contre des maladies qui ne sont pas encore pandémiques ? Ou améliorer les vaccins ? On pense par exemple à l’amélioration du vaccin contre la malaria ou contre la tuberculose. Mais on ne doit pas attendre que, justement, la malaria, la tuberculose, commencent à causer des pandémies ! Non, on peut faire ce travail maintenant", affirme Pierre Vandamme.

Collaborer

Ensemble, les deux institutions, malgré leur implantation de part et d’autre de la frontière linguistique, sont plus fortes, peuvent mutualiser leur personnel, leurs infrastructures, et partager les connaissances, entre elles et avec le reste du monde. "En science, on n’avance que via la collaboration, la mise en commun des connaissances, des savoirs, des expertises, et donc, c’est primordial pour faire avancer les choses", insiste Coralie Henin, la directrice du projet Plotkin à l’ULB.

Cette collaboration scientifique entre Arnaud Marchant (ULB) et Pierre Vandamme (UAnvers) existait déjà de longue date, mais ce nouvel Institut Plotkin de vaccinologie institutionnalise un partenariat informel, et lui donne surtout les outils, les espaces et le cadre pour devenir une référence en Europe.

Et à ceux qui sont victimes de la désinformation sur les vaccins, ou qui manquent de confiance dans cet outil de santé publique primordial, Stanley Plotkin dit en guise de conclusion : "Les gens ont la mémoire courte. Quand j’étais enfant, 3 maladies m’ont presque tué : la coqueluche, la pneumonie, et une grippe très sévère". Trois maladies pour lesquelles des vaccins existent. Encore faut-il que des muscles et surtout, des cerveaux, les acceptent, intellectuellement parlant. Le nouvel institut se fixe donc aussi pour mission de former, de communiquer, et de travailler pour et avec le public, car pour Arnaud Marchant, "les vaccins sont le laboratoire de la démocratie".