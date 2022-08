L’Ukraine va demander l’inscription d’Odessa au patrimoine mondial de l’Unesco

L’Ukraine a annoncé mardi sa décision de demander l’inscription sur la liste du patrimoine mondial du centre historique d’Odessa, réputé pour son architecture, mais qui a déjà été "touché par des bombardements" et n’est "situé qu’à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front" avec l’armée russe, selon un communiqué de l’Unesco.

Le ministre de la Culture et de l’Information ukrainien, Oleksandre Tkachenko, a été reçu mardi par la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay au siège de l’organisation à Paris, et a annoncé que l’Ukraine va demander l’inscription du centre historique d’Odessa "reconnu et classé nationalement".

La ville portuaire de la Mer Noire, célèbre notamment pour ses escaliers monumentaux, est un point stratégique dans le conflit et elle a été bombardée plusieurs fois.

"Le 24 juillet 2022, une partie de la grande verrière et des fenêtres du musée des Beaux-arts, inauguré en 1899, a été détruite", a souligné dans le communiqué transmis à l’AFP l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).