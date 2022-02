L’Ukraine souhaite une intervention militaire de l’OTAN : pourquoi l’OTAN ne le fera pas

"D’un point de vue opérationnel, le Conseil de sécurité de l’ONU ne sert à rien. La Russie ne va pas se tirer une balle dans le pied en adoptant une résolution qui la met en cause", commente Tanguy de Wilde.

Depuis sa création en 1946, le Conseil de sécurité n’a d’ailleurs jamais changé son système de vote, rappelle le professeur : "Les cinq membres permanents sont les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale. Très vite après sa création, des blocs se sont créés au sein de l’organisation. Il y a eu aussi la guerre froide qui a paralysé la situation pendant des années. Pour changer le système, il faut que tout le monde soit d’accord. Des propositions pour supprimer le droit de veto ont vu le jour mais n’ont jamais abouti."

Et surtout : éviter une guerre nucléaire et un conflit généralisé

Pour l’instant, aucune force étrangère ne s’est rendue en Ukraine pour porter main forte. Par contre, plusieurs gouvernements ont envoyé de l’aide militaire ou humanitaire à l’Ukraine.

En intervenant directement dans le conflit, l’OTAN et ses membres risquent de mettre le feu aux poudres. "Le potentiel nucléaire russe est important. En une après-midi, ils peuvent faire exploser la planète", avertit Tanguy de Wilde. "C’est comme lors de la guerre froide : on évitait l’affrontement direct."

De plus, si un État tiers s’en mêle, cela risque de faire dégénérer encore plus le conflit, ajoute le professeur : "Tout dépend de l’opportunité politique. Ici, l’agresseur détient la puissance nucléaire. Si d’autres États ou organisations interviennent directement, on pourrait aboutir à un conflit généralisé en Europe, synonyme à terme peut-être de Troisième guerre mondiale."