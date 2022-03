L'Ukraine prévoit une réduction "d'un tiers à la moitié" de son PIB

L'Ukraine s'attend à ce que l'invasion russe cause d'énormes dégâts économiques au pays. "", a indiqué mardi le gouvernement de Kiev, citant une interview du ministre des Finances Sergueï Martchenko accordée au magazine américain Forbes.

"Sur la base d'une autre estimation, il s'agirait d'environ 500 milliards de dollars américains", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. "Le montant exact, nous ne pourrons le calculer qu'après la guerre."

En 2020, le produit intérieur brut (PIB) de l'Ukraine était de 115,5 milliards de dollars (141 milliards d'euros), selon les calculs de la Banque mondiale.

"Les conséquences négatives de la guerre seront énormes", a déclaré M. Martchenko. Les régions où les combats font rage - Kharkiv, Kiev et Marioupol - sont économiquement importantes pour le pays. "Des chaînes logistiques ont été complètement interrompues, beaucoup d'entreprises ont été détruites ou ne peuvent pas travailler, et de nombreux travailleurs sont partis", a déclaré le ministre.

En outre, le pays ne gagne pratiquement pas d'argent. "Aux douanes, nous sommes à 15% de recettes par rapport au régime en temps de paix."

Le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà annoncé la couleur lundi: "A minima", le PIB ukrainien va se contracter d'environ 10% en 2022 en prenant l'hypothèse d'une "résolution rapide" du conflit et grâce à l'aide internationale "substantielle", annonçait-il. Et, si le conflit venait à s'enliser, le PIB ukrainien pourrait plonger de 25 à 35%, bien plus que la contraction de 10% enregistrée en 2015 dans le contexte de la guerre en Crimée, ajoutait l'institution.