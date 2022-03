L’Ukraine largement au menu de l’agenda politique belge ce mardi

Le Premier ministre avait convoqué un kern, un conseil des ministres restreint, ce mardi matin, à 8 heures. L’objectif était de faire le point sur le conflit russo-ukrainien. Quelle est la situation militaire actuelle ? Qu’en est-il des sanctions ? Que faut-il envisager ?

L’amiral Michel Hofman, Chef de la Défense, et le vice-amiral Wim Robberecht, Chef du service de renseignement militaire, le SGRS, ont aussi été conviés à la discussion en vue de détailler le volet militaire.

La semaine dernière, Alexander De Croo a annoncé que la Belgique livrerait 5000 fusils automatiques, 3800 tonnes de carburant et 200 armes antichars à l’Ukraine. Par ailleurs, notre pays enverra également 300 soldats en Roumanie dans le cadre d’une mission de protection et de dissuasion sur le territoire de l’OTAN. Suite à l’invasion russe en Ukraine, ces 300 militaires seront déployés dans les prochains jours en Roumanie, sous le commandement d’un bataillon français. Ils effectueront une mission de protection et de dissuasion dans le cadre de la vigilance accrue de l’OTAN. Ce déploiement fait suite à l’activation par le commandement général des opérations militaires de l’OTAN de la Force de réaction de l’OTAN, pour la première fois de l’histoire.

De plus, les quatre F-16 belges actuellement actifs dans les pays baltes, où ils assurent des missions de contrôle de l’espace aérien, se verront attribuer un champ d’action plus large.

Entre-temps, le premier convoi de matériel de protection militaire est arrivé en Ukraine, confirme Cédric Maes, porte-parole du ministre Dedonder. Les armes promises, ainsi que les 300 soldats, partiront bientôt, a précisé le porte-parole.

A 13 heures, le Premier ministre tiendra une conférence de presse pour faire le point sur la situation et les implications pour la Belgique.