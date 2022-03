L'Ukraine et les leçons du COVID

Pendant que les Ukrainiens résistent à l'envahisseur russe, pendant que l'Europe s'apprête à accueillir la plus grande vague de réfugiés de son histoire, certains commentateurs économiques n'hésitent pas - en plein milieu de cette horrible guerre - de prendre un peu de recul, si tant est que ce soit possible pour tirer déjà quelques leçons.

C'est le cas de Marc Fiorentino, commentateur boursier et financier basé à Paris et auteur d'une lettre d'information très lue sur ces sujets. Sa principale idée, c'est que le covid-19 a été salutaire. Oui, c'est étonnant de le dire de la sorte, mais cette crise sanitaire a appris aux gouvernements à réagir vite, de manière coordonnée. C'est en partie ce qui explique que l'Europe a très vite réagi à l'agression russe alors que Poutine misait sur le fait que nous étions un continent de "dégonflés", désabusés par le matérialisme capitaliste. Première erreur énorme du nouveau Tsar de Russie. Ensuite, la crise sanitaire nous a forcés à utiliser de nouvelles armes monétaires et économiques pour compenser à l'euro près les dégâts de ce virus. Dans le cas de la Russie, nous venons d'apprendre à utiliser des armes économiques jamais utilisées auparavant comme geler les avoirs étrangers de la banque centrale russe ou débrancher les banques russes du système de paiement électronique Swift. Je viens même d'apprendre qu'en plus, l'Europe le fait de manière chirurgicale c.-à-d. sans toucher les banques russes liées aux paiements du pétrole et du gaz.

L'autre enseignement relevé par Marc Fiorentino, mais il n'est pas le seul à le faire, c'est notre dépendance à l'Asie...