L’Ukraine est-elle en train de gagner la guerre ?

L’armée russe doit tant bien que mal recomposer les unités sur le terrain. La situation est tellement compliquée que même la milice privée russe Wagner va jusqu’à recruter dans les prisons en Russie… Face à ces difficultés, les critiques sont de plus en plus ouvertes en Russie, il y a de plus en plus d’inquiétudes. Certains experts ou analystes russes critiquent le Kremlin qui n’en ferait pas assez pour envahir l’Ukraine et qui prendrait des mauvaises décisions stratégiques. Des critiques toujours marginales en Russie.