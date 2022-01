L’Ukraine en débat à l’ONU : retour sur un pays considéré "comme une frontière et non comme un pont"

"Le rapprochement de l’Ukraine avec l’Union européenne a été plus progressif qu’on le pense… Ça ne date pas de 2014. L’Ukraine a beaucoup tâtonné dans la construction d’un modèle politique et économique après la chute de l’Union soviétique. Elle a oscillé entre un pouvoir tantôt plus proche de l’UE, tantôt de la Russie et elle a parfois joué sur les deux tableaux. Mais effectivement, le refus de Viktor Ianoukovitch de signer l’accord d’association, suivi de l’annexion de la Crimée et de la guerre du Donbass, ont marqué un divorce avec Moscou, en tout cas au sein de la société ukrainienne… cela n’empêche pas le maintien de nombreux liens entre Ukrainiens et Russes, notamment familiaux. Mais le divorce est réel bien que beaucoup de Russes n’en ont pas pris la mesure", analyse Coline Maestracci du Cevipol.

Pour le chercheur au GRIP, spécialiste de l’intégration européenne en matière de défense, Federico Santopinto, "Il ne faut jamais demander à un pays divisé de faire un choix tranché… c’est-à-dire demander à l’Ukraine de choisir entre l’accord d’association européen et l’union douanière russe. C’est une erreur stratégique. L’Ukraine a été considérée comme une frontière et non comme un pont, tant par les Européens que par les Russes".

"L’UE avait une vision claire et savait qu’elle allait mettre l’Ukraine dans une position délicate", analyse de son côté la spécialiste de l’UCLouvain. "C’est le drame éternel de l’Ukraine", poursuit Laetitia Spetschinsky : "Elle est au cœur de cette vision d’un jeu à somme nulle. C’est l’un ou l’autre. Elle doit choisir entre les deux puissances". En juin 2014, l’Ukraine et l’UE signeront finalement le volet économique de l’accord d’association.