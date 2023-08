L'Ukraine doit-elle concéder des territoires à la Russie pour obtenir la paix comme le suggère Nicolas Sarkozy ? : "Imbuvable pour la Communauté internationale"

Le dispositif de l’armée Russe de l’autre côté du Dniepr est efficace

Depuis le début de sa contre-offensive en juin, l’Ukraine attaque sur trois axes à l’est, du côté de Svatove et Bakhmout dans la région de Louhansk, du côté de Donetsk et de Zaporijjia (Cf. carte). Les troupes ukrainiennes tentent de repousser celles de Moscou. De violents combats sont rapportés sur la ligne de front.

Pourquoi la Russie résiste-t-elle aussi bien ?

"Parce que le dispositif de l’armée Russe qui s’est installé en six mois de l’autre côté du Dniepr est efficace", analyse le général français. "C’est une excellente manœuvre du général Surovikin. Il a décidé de rapatrier tous les éléments russes qui étaient à l’ouest du Dniepr, de l’autre côté du fleuve, pour obtenir un fossé anti-char. Il a appuyé ces nouvelles positions sur les défenses qui sont sur la frontière Russe. Cette ligne de 900 km de combats a été fortifiée par des mines, des positions d’artilleries, des positions antichars".

De plus, la Russie a le temps pour elle. Elle vient de voter une loi qui lui permettra de mobiliser plus de soldats. Cette loi prévoit l'augmentation de l'âge limite pour le service militaire obligatoire, qui passe de 27 à 30 ans.

Aujourd’hui, bien que les forces ukrainiennes affirment avoir "amélioré" leurs positions dans le nord-est, la Russie contrôle près de 17 % du territoire ukrainien, dont les régions de Louhansk et Donetsk, et en partie, celles de Zaporijjia et Kherson dans le sud, ainsi que la Crimée, péninsule annexée en 2014.

Remporter une percée sur l’un des trois axes

Face à un tel dispositif russe, comment l’Ukraine pourrait-elle réussir sa contre-offensive ?

Dominique Trinquand donne un chiffre théorique : "Il faut une proportion de cinq à dix pour que l’attaquant parvienne à enfoncer la défense". Quelle est cette proportion sur le terrain ? Nul ne sait.

"Pour que l’Ukraine réussisse sa contre-offensive, il lui faut remporter une percée sur l’un des trois axes sur lesquels elle attaque actuellement", explique le général français. "Il semblerait qu’à Zaporijjia l’armée ukrainienne ait engagé il y a deux jours, une brigade de réserve de 200 hommes. Cela signifie qu’elle pense avoir trouvé la brèche. S’ils ont trouvé la brèche, le dispositif russe pourrait être bousculé. Mais il est possible que cette percée n’arrive jamais".

L’Ukraine a-t-elle besoin d’encore plus de moyens ? Certes ; et le président Volodymyr Zelensky continue de réclamer à ses partenaires toujours plus d’aide militaire.

Le général français estime cependant que la contre-offensive ukrainienne est venue trop tard. " Si l’Ukraine avait eu les moyens en décembre ou en janvier, après la reconquête des zones à l’est de Kharkiv et de Kherson, les Russes n’auraient pas eu le temps d’installer la ligne défensive, les six mois qui ont suivi. L’Ukraine aurait probablement reconquit plus de territoires ".

Novembre, donc, la date butoir pour tirer les conclusions sur le terrain.