L’Ukraine dit avoir mené une opération commando et hissé un drapeau ukrainien en Crimée

La veille, le renseignement militaire ukrainien avait revendiqué la destruction dans cette même zone d’un système de missiles sol-air.

L’Ukraine a juré de libérer tout son territoire occupé par la Russie depuis son invasion de février 2022, ainsi que la Crimée annexée depuis 2014.

L’opération et la mention d’un drapeau ukrainien hissé sur la péninsule sont d’autant plus symboliques qu’elles interviennent le jour de la fête de l’Indépendance et au lendemain de la journée du drapeau ukrainien.