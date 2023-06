L’Ukraine au cœur de la visite controversée en France du prince héritier saoudien

En France, la rencontre fait couler beaucoup d’encre. Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman. Or, MBS, comme on le surnomme, était encore il y a peu un paria sur la scène internationale. La guerre en Ukraine et les intérêts géostratégiques liés au pétrole ont redistribué les cartes.

C’est la deuxième visite officielle à Paris de Mohammed Ben Salmane depuis 2018 et l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. MBS est soupçonné d’avoir commandité l’opération. Mais le prince controversé est revenu dans le cercle des chefs d’Etat. La France voudrait le voir user de son influence pour faire pression sur Vladimir Poutine.

Plusieurs associations de défense des droits humains dénoncent cette visite, en pointant du doigt les manquements de l’Arabie saoudite en matière de droits des femmes, le recours intense à la peine de mort ou le sort réservé aux opposants.