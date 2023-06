L’Ukraine accélère les formations : plongée au cœur des entraînements des futurs soldats ukrainiens

Des manœuvres et des formations effectuées avec des soldats aguerris et expérimentés. Ce jour-là, ce sont des combattants de Bakhmout qui viennent apporter leur expérience aux jeunes recrues. "Mes collègues et moi n’avons encore jamais été à la guerre. On se prépare. Et si notre commandant nous dit qu’on doit y aller, alors on ira" explique Dmitri.

L’Union européenne a annoncé qu’elle va former 30.000 soldats ukrainiens. Mais l’Ukraine accélère aussi ses formations dans le cadre de la contre-offensive. Ils savent les Russes mieux organisés et plus précis qu’au début de la guerre.

Des exercices essentiels pour la cohésion, les automatismes et la motivation des troupes. Ce jour-là, le général a fait le déplacement pour décorer ceux qui ont combattu à Bakhmout. C’est le cas de Mykhail : "Je viens de Soumy mais je suis originaire du Caucase. Je faisais partie des forces armées depuis 2014 mais j’ai fait une pause. J’ai travaillé ensuite en Autriche. Mais l’année passée, j’ai pris congé au boulot le 23 février 2022. Et je suis revenu le 24 février ici pour combattre en Ukraine ! "

Expérimentés ou pas, ces soldats le savent. Ils prendront part à la contre-offensive dans les semaines à venir.